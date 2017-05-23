Суд рассмотрит новый иск бывшей жены Потанина к бизнесмену 14 июня

Пресненский суд Москвы проведет подготовку по иску бывшей супруги Владимира Потанина Натальи 14 июня, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Досудебная подготовка назначена на 14 июня в 9.00, она пройдет в закрытом режиме. По словам Пылиной, Потанина требует признать общим имуществом бывших супругов акции зарегистрированных на Кипре компаний Pharanco, Bektanco, Decoso, Lovenco, а также права к трастовым управляющим / доверительным собственникам акций этих компаний, права к трастовым управляющим / доверительным собственникам акций ОАО «ГМК "Норильский никель" и ОАО "Полюс Золото", после чего разделить акции офшоров пополам и взыскать с бизнесмена их стоимость.

Пылина уточнила, что общая сумма, которую Потанина просит взыскать за половину от каждого пакета акций четырех компаний составляет 849,227 млрд руб.

25 мая в Пресненском суде Москвы пройдет предварительное слушание по второму иску Потаниной к бывшему мужу, в котором она просит взыскать 215,288 млрд руб. за половину акций ЗАО «КМ-инвест».