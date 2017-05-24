«Роснефть» не исключила новых исков к «Системе»

Размер требований «Роснефти» (увеличен до 170,6 млрд руб.) к АФК «Система» в связи с реорганизацией «Башнефти», скорее всего, финальный, но «Роснефть» не исключает других исков, сообщил пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев. «В рамках данного иска сумма, наверное, вряд ли увеличится», - сказал он.

Леонтьев уточнил, что данный иск касается реорганизации «Башнефти», предмет иска не меняется, просто проведен пересчет суммы исковых требований - в связи с обесценением рубля.

На вопрос, не исключает ли «Роснефть» подачи других исков к АФК «Система», Леонтьев сказал: «Вероятно, не исключает». «Существует еще целый веер различных действий АФК "Система". По мере проведения аудита ("Башнефти") выясняются различные обстоятельства, различные действия с активами, постепенно становятся понятны детали этих обстоятельств, появляется доказательная юридическая база, мы формируем претензии. Претензии могут, конечно, быть еще. Пока речь идет об одной операции (реорганизация "Башнефти"), а мы знаем, в том числе из прессы, что был целый ряд различных операций, которые могут быть предметом иска. Например, энергетические активы. Но это вопрос аудита, юридической экспертизы, изучения возможностей и существующей практики», - пояснил он.

«Роснефть» 23 мая направила в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об увеличении размера исковых требований к АО «Система-инвест» и ПАО АФК «Система». Исковые требования увеличены со 106,6 млрд руб. до 170,6 млрд руб.

«Система» считает требования «Роснефти» и «Башнефти» незаконными, ранее АФК публиковала развернутый ответ на тезисы иска. «Мы и по поводу предыдущей суммы требований (106,6 млрд руб. на момент подачи иска) говорили, что она абсолютно не обоснована. А 170,6 млрд руб. - это уже из области ненаучной фантастики», - заявил официальный представитель АФК Сергей Копытов.