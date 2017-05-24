«Калашников» отрицает ведение переговоров по покупке доли в УВЗ

В концерне «Калашников» заявили, что не ведут переговоров о покупке акций «Уралвагонзавода» (УВЗ). «Мы не вели и не ведем такие переговоры», — заявила RNS представитель «Калашникова» София Иванова.

Ранее РБК со ссылкой на три источника сообщил, что «Ростех» собирается продать принадлежащий ему УВЗ. По словам источника РБК, близкого к УВЗ, основным претендентом на покупку является «Калашников». Другой источник издания в УВЗ предположил, что ключевая роль в процессе поиска инвестора для завода отводится бизнесмену Андрею Бокареву.