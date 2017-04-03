УВЗ в 2016 году получил 1,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против убытка годом ранее

АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» получило в 2016 г. чистую прибыль по РСБУ в размере 1,539 млрд руб. против 10 млрд руб. чистого убытка в 2015 г., говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка выросла в 1,7 раза - до 93,038 млрд руб., при этом себестоимость увеличилась лишь на 26,4%.

Основная часть выручки - 70,7 млрд руб. (около 76% общего объема выручки) - получена от продажи спецтехники (рост по сравнению с 2015 г. в 1,65 раза), при том что себестоимость производства данного вида продукции составила 24,7 млрд руб. (снижение на 0,5%). Выручка от реализации полувагонов и цистерн составила 14,9 млрд руб. (рост в 2,7 раза), вместе с тем себестоимость достигла 20,515 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2015 г. в 2,2 раза.

В отчетности отмечается, что 65,5% произведенной продукции экспортировано.

«Уралвагонзавод» - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Компания на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех».