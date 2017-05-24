Суд утвердил мировое соглашение «Ведомостей» с Фридманом

Останкинский суд Москвы сегодня утвердил мировое соглашение по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации между бизнесменом Михаилом Фридманом и газетой «Ведомости».

Фридман и «Ведомости» заключили мировое соглашение, согласно которому издание обязуется опубликовать опровержение недостоверных фактов, выражает сожаление о сложившемся негативном впечатлении о предпринимателе, а также приносит извинение за то, что не обратилось к нему за комментарием до выхода текста. «Стороны решили спор путем опубликования опровержений не соответствующей действительности информации в бумажной и электронной версии газеты», - огласил мировое соглашение представитель бизнесмена Леонид Хейфец.

Поводом для обращения бизнесмена в суд стала опубликованная 27 февраля статья «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии». Бизнесмен просил признать сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать опровержение и удалить статью с сайта. Ответчиками по иску были заявлены АО «Бизнес ньюс медиа» – издатель газеты «Ведомости» – и журналист издания Иван Васильев.

«В процессе обсуждения мирового соглашения мы получили от Михаила Фридмана официальное заявление, в котором он утверждает, что ему неподконтрольны компании ЗАО "Темафон", ЗАО "Тематика", компании Gelvaser и Boombalia и что бизнесмен не имел никакого отношения к назначению Петера Вакки в качестве внешнего управляющего Zed+. Также Фридман заявил, что у него нет совместного бизнеса с Хавьером Пересом Долсетом и к компании Zed+ он не имеет никакого отношения. В связи с полученным заявлением и в связи с тем, что Михаил Фридман не имел возможности прокомментировать данные сведения в процессе подготовки статьи, мы приняли решение признать эти сведения не соответствующими действительности и опубликовать опровержение», - заявил руководитель юридического отдела «Ведомостей» Владимир Румянцев.