Михаил Фридман подал в суд на газету «Ведомости»

Бизнесмен Михаил Фридман подал в суд на газету «Ведомости» в связи с публикацией статьи о «русской мафии». Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Останкинского суда Кристину Батырову. Исковое заявление поступило 7 апреля и было зарегистрировано 10 апреля, следует из материалов суда.

«В исковом заявлении указывается, что в газете "Ведомости" 27 февраля 2017 г. опубликована статья под заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии" с подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о "русской мафии". Аналогичная статья была размещена и на сайте газеты», – сообщила Батырова.

Истец просит признать опубликованную информацию не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию и обязать ответчика напечатать опровержение и в печатном, и в электронном виде, а также удалить статью с сайта издания. Иск заявлен к АО «Бизнес ньюс медиа» и автору статьи Ивану Васильеву. Беседа по делу назначена на 24 апреля 2017 г. Фридман не просит никакой материальной компенсации.

Редакция пока не получила копии искового заявления, говорит руководитель юридического отдела «Ведомостей» Владимир Румянцев. «Из СМИ нам стало известно о подаче господином Фридманом иска о защите деловой репутации в связи со статьей, опубликованной 27 февраля в нашей газете и на сайте. Редакция пока не получила копии искового заявления, поэтому мы не знаем, какие сведения истец считает недостоверными и порочащими», – пояснил юрист.

По его словам, Фридман не только подал иск о защите деловой репутации, но и написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора статьи. Во вторник журналист уже давал объяснения дознавателю об обстоятельствах написания статьи. Какие конкретно сведения Фридман посчитал заведомо ложными и недостоверными, дознаватель не сообщил.

«Одним из основных источников для статьи газеты "Ведомости" послужила вышедшая в середине января статья в испанской газете El Confidential, которая и содержала упоминание имени г-на Фридмана, его фотографию и описание его бизнес-конфликта», – добавил Румянцев.