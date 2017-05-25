Два человека погибли в результате возгорания на предприятии «Сургутнефтегаза» в Ленинградской области

В результате возгорания на нефтеперерабатывающем предприятии «Кинеф» в Киришском районе Ленинградской области погибли два человека, еще двое пострадали.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, в городе Кириши произошел пожар на предприятии «Кинеф». К месту выехала оперативная группа местного пожарного гарнизона. О погибших и пострадавших в МЧС пока не сообщают.

Вместе с тем в пресс-службе правительства Ленинградской области «Интерфаксу» сообщили, что погибли два человека.

«Два человека погибли и два пострадали в результате несчастного случая в 10.00. К месту происшествия вылетел вертолет санитарной авиации и главный врач», – сказал собеседник агентства, не уточнив, где произошел несчастный случай.

В правительстве также сообщили, что возгорание ликвидировано.