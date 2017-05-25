«Лукойл» закрыл сделку по продаже алмазного бизнеса за $1,45 млрд

«Лукойл» закрыл сделку по продаже одного из крупнейший алмазодобывающих предприятий в России - АО «Архангельское геологодобычное предприятие» («Архангельскгеолдобыча») компании «Открытые промышленные инвестиции» (входит в группу «Открытие») за $1,45 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе «Лукойла».

В начале апреля правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила соответствующую сделку.

В декабре 2016 г. «Лукойл» заключил соглашение о продаже алмазного бизнеса - 100% доли АО «Архангельскгеолдобыча» - компании группы «Открытие холдинг» за $1,45 млрд. Закрытие сделки планировалось в I квартале 2017 г. после получения одобрений госрегуляторов.