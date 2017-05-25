Банк Intesa начал синдикацию кредита на покупку 19,5% акций «Роснефти»

Итальянский банк Intesa начал синдицировать кредит на 5,2 млрд евро, выданный консорциуму Glencore и суверенного фонда Qatar Investment Autority (QIA) на покупку 19,5% «Роснефти». Об этом сообщили агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, участвовать в синдикации до 50% кредита приглашены до 15 международных банков. Российские банки в этом участия не принимают.

В апреле президент России Владимир Путин наградил орденом Почета председателя совета директоров российской «дочки» банка Intesa Антонио Фаллико и орденами Дружбы гендиректора Glencore Айвана Глайзенберга и руководителя катарского фонда QIA Абдаллу Бен Мохаммеда Бен Сауда Аль Тани. Все они участвовали в приватизации 19,5% «Роснефти». Тогда же Фаллико сообщил, что Intesa Sanpaolo все еще ожидает наилучших условий для того, чтобы продолжить синдицирование кредита.

В марте правительство Италии в окончательном порядке одобрило предоставление банковской группой Intesa кредита на сумму в 5,2 млрд евро Glencore и QIA на покупку пакета акций компании «Роснефть».

В минувшем году «Роснефтегаз» и консорциум Glencore и QIA подписали соглашение по продаже 19,5% акций «Роснефти» за 692 млрд руб. Бюджет получил от приватизации 710,8 млрд руб., включая 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов «Роснефтегаза».