Турция опровергла введение новых ограничений на поставки российского зерна – Дворкович

Постановление правительства об отмене ограничений на поставки сельхозпродукции из Турции будет готово в течение недели, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

При этом Дворкович отметил, что Турция опровергла сообщения о введении новых ограничений на поставки российского зерна. «Турция сегодня опровергла. Ну, естественно, мы проверим, действительно ли нет вот этих новых турецких ограничений», – подчеркнул вице-премьер.

По словам Дворковича, Москва и Анкара продолжают проведение консультаций по проблеме поставок турецких томатов на российский рынок.