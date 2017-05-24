Песков подтвердил ограничение Турции на импорт зерна, о квотах на масло ему неизвестно

Турция ввела новые ограничения на импорт пшеницы из России, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Действительно, ограничения имеют место. Вы знаете, что сохраняются некоторые ограничения с российской стороны, по известным причинам, которые были весьма детально разъяснены президенту Турции в ходе недавних контактов в Сочи», – заявил он. Пресс-секретарь президента добавил, что сейчас ведутся переговоры с турецкой стороной по поводу введенного запрета.

При этом Песков заявил, что ему неизвестно о введении Турцией квот на импорт российского подсолнечного масла. «Я пока не получал такой информации, это, скорее, вопрос, который нужно адресовать правительству», – пояснил он.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы: теперь на РФ должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт.

Ранее турецкие и российские трейдеры сообщили, что Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы. По их данным, на Россию должно приходиться 20–25% от всех выданных лицензий на импорт, писали «Ведомости». Речь идет о лицензиях на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки: такая лицензия позволяет поставлять зерно в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта, объясняет один из трейдеров, этот режим действует в Турции для всех стран – для защиты внутреннего рынка.