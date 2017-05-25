«Газпром» 29 мая проведет переговоры с Еврокомиссией

Заместитель предправления «Газпрома» Александр Медведев 29 мая встретится с еврокомиссаром по конкуренции Маргрет Вестагер, передает ТАСС.

«Я еду на встречу к госпоже Вестагер в понедельник. По поводу всего», - заявил он.

Еврокомиссия 4 мая завершила сбор комментариев от заинтересованных участников европейского рынка по предложениям «Газпрома» в рамках урегулирования антимонопольного дела.

В 2012 г. комиссия начала расследование в отношении «Газпрома» в связи с подозрениями в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен. В 2015 г. холдингу было выдвинуто официальное уведомление о претензиях (statement of objections).