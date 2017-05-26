Набсовет «Ютэйр» рекомендовал не выплачивать дивиденды-2016

Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания "Ютэйр" на заседании 25 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании не выплачивать дивиденды по итогам 2016 г. Дивиденды на обыкновенные именные акции ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" за 2016 г. не начислять и не выплачивать», - говорится в сообщении компании в пятницу.

Чистая прибыль «Ютэйр» по РСБУ в 2016 г. составила 589,728 млн руб. против 18,426 млрд руб. чистого убытка в 2015 г. По МСФО «Ютэйр» получила 5,45 млрд руб. чистой прибыли против 2,8 млрд руб. убытка в предыдущем году. На заседании в четверг набсовет рекомендовал направить большую часть прибыли (545,55 млн руб.), полученной в 2016 г. по РСБУ, на покрытие убытков прошлых лет. 29,49 млн руб. предложено направить в резервный фонд, еще 4,89 млн руб. - в фонд выплат членам набсовета компании в 2017 г.

Накануне гендиректор «Ютэйр» Андрей Мартиросов говорил журналистам, что, скорее всего, набсовет рекомендует не выплачивать дивиденды за прошлый год, несмотря на прибыль. «Мы все-таки должны зарекомендовать себя в глазах кредиторов», - пояснил он.

Последний раз «Ютэйр» выплачивала дивиденды из чистой прибыли по РСБУ за 2012 г. в сумме 115 млн руб. В 2013-2015 гг. компания дивиденды не выплачивала.

Годовое собрание акционеров «Ютэйр» планируется провести 30 июня в Ханты-Мансийске. Реестр для участия закрывается 5 июня.