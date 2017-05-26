Собянин пообещал бизнесу компенсировать 50% цены техприсоединения

Власти Москвы скоро утвердят новые налоговые льготы и меры поддержки для бизнеса, в том числе 50%-ную компенсацию за техприсоединение, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Бизнес-весна 2017».

«В Москве одной из самых главных проблем является подсоединение к инженерным коммуникациям, это дорого, тяжело, и часто бизнес останавливается именно из-за этого, не развивается. Мы будем компенсировать половину всех затрат на техническое присоединение», - сказал Собянин.

В новый пакет льгот для бизнеса, по словам мэра, также войдет компенсация вложений в оборудование и снижение налога на прибыль для приоритетных инвестиционных проектов. «Мы будем компенсировать 15% вложений в оборудование высокотехнологичных предприятий, технопарков и до 10% налога на прибыль уменьшим на новые инвестиционные проекты, которые необходимы, приоритетны для города. Новый пакет налоговых льгот и финансовой помощи будет принят и опубликован в ближайшее время», - пояснил мэр.