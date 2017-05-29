Обыкновенные акции «Башнефти» дешевели на 5%

Обыкновенные акции «Башнефти» на открытие торгов на Московской бирже подешевели на 5% до 2830 руб. за ценную бумагу. В ходе торгов цена акций компании падала до минимума в 2811 руб., а к 10.19 мск котировки «Башнефти» снижались на 1,07% до 2947 руб.

Привилегированные акции компании подешевели на 12,64% до 1074,5 руб. за штуку.

Ранее совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам не платить дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 г., только по привилегированным – 2,98 млрд руб., сообщила «Башнефть». Помимо этого совет рекомендовал включить в повестку заседания совета директоров, который пройдет после утверждения бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2017 г., вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов в конце 2017 г. с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам за январь – сентябрь.