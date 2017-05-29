Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: «Роснефть» экономит на дивидендах
«Башнефть» отложила выплату дивидендов за 2016 год на конец 2017 года
К этому времени «Роснефть» будет владеть акциями «Башнефти» больше года и ей не нужно будет платить налог
- Александра Терентьева
- / Ведомости
Финансовый поток «Башнефти» в пользу владельцев обыкновенных акций пока перекрыт
Максим Стулов / Ведомости
Совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам не платить дивиденды по обыкновенным акциям за 2016 г., только по привилегированным – 2,98 млрд руб., сообщила «Башнефть». Помимо этого совет рекомендовал включить в повестку заседания совета директоров, который пройдет после утверждения бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2017 г., вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов в конце 2017 г. с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам за январь – сентябрь.
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