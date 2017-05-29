Дерипаска ответил на статью New York Times о показаниях в конгрессе США в обмен на иммунитет

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал публикацию газеты The New York Times, о том, что он готов дать показания о вмешательстве России в американские выборы в обмен на иммунитет. Он считает ее лишь в некоторых моментах верной, «а по сути своей - ложной и вводящей в заблуждение», говорится в заявлении «Базового элемента», поступившем в «Ведомости».

Речь идет о статье от 27 мая под заголовком «Россиянин добивается иммунитета, чтобы помочь в слушаниях Конгресса» («Russian Seeks Immunity to Help Congress Panels»). Как написала газета со ссылкой на источники, Дерипаска готов был сотрудничать с конгрессом США в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы и предлагал дать показания в обмен на иммунитет. Конгрессмены отказались от его предложения, отмечали собеседники NYT.

«Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу «помочь» демократически избранным комитетам конгресса США, действующим от лица американского народа, установить истину», - приводятся слова Дерипаски в сообщении.

По его словам, утверждения NYT о том, что у Дерипаски есть сведения о вмешательстве России в американские выборы, но он не готов предоставить их до того, как ему гарантируют иммунитет, «не соответствуют действительности и являются абсолютной ложью». «У меня действительно есть доказательства, которые – что, безусловно, неприятно для некоторых, – свидетельствуют прямо о противоположном в отношении истории вмешательства России», - отмечает бизнесмен.

Он также добавил, что представители комитетов по разведке и в Палате представителей, и в Сенате связывались с его юристом в Вашингтоне, но не наоборот.

«Хочу подчеркнуть, иммунитет никогда не являлся условием предоставления мной соответствующей информации и документов, несмотря на утечки, свидетельствующие об обратном, организованные с целью распространения еще большей дезинформации легковерными американскими СМИ», - говорится в сообщении.