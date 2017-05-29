Транспортная прокуратура проверяет «ВИМ-авиа» после массовой задержки рейсов

Татарская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании «ВИМ-авиа» после задержки вылета из аэропорта «Домодедово» восьми рейсов, сообщило надзорное ведомство в понедельник.

Предварительной причиной задержек авиарейсов 28-29 мая «явился перенос в одностороннем порядке сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаточность парка воздушных судов для осуществления всего объема перевозок», говорится в сообщении.

Отмечается, что Татарская транспортная прокуратура и ранее выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров в деятельности «ВИМ-авиа».

«В связи с этим данная авиакомпания неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2. КоАП России с назначением наказания в виде штрафа», - отмечается в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на пресс-службу «ВИМ-авиа» сообщалось, что «задержки рейсов авиакомпании вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в "ВИМ-авиа" ожидали более 10 дней назад».

По данным пресс-службы, к веерным задержкам рейсов привел не только данный фактор, но также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется высоким для конца мая ростом пассажиропотока, в частности, на курорты Турции. При этом попытки авиакомпании зафрахтовать под перевозку воздушные суда сторонних авиакомпаний не увенчались успехом из-за дефицита судов на данный момент.