Гендиректор «Роснефтегаза» учредил в Башкирии православный благотворительный фонд

Вице-президент, руководитель службы внутреннего аудита ПАО НК «Роснефть» и гендиректор АО «Роснефтегаз» Геннадий Букаев учредил в Башкирии православный благотворительный фонд «Небо на земле». Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс». Соучредителем фонда названа Людмила Букаева, гендиректор фонда. Организация зарегистрирована 29 мая.

Букаев окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет и работал в Башкирии до 1998 г.