Россельхознадзор запретил поставки продукции российского поставщика McDonald's в третьи страны

Россельхознадзор запретил поставки продукции компании «Каргилл», которая является поставщиком McDonald's, в третьи страны.

«Россельхознадзор в целях недопущения поставок в третьи страны не соответствующей требованиям стран-импортеров поднадзорной продукции в отношении указанного предприятия вводит режим «временные ограничения», – говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор ранее обнаружил антибиотик в куриных наггетсах компании. Проведенная в марте 2017 г. проверка выявила, что продукция предприятия в г. Ефремове Тульской области не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. По результатам исследований обнаружилось, что в продукции компании – полуфабрикатах из мяса птицы – присутствует лекарственный препарат фуразолидон, который относится к антибиотикам. Как уточняется в сообщении Россельхознадзора, в продукции «Котлеты куриные «Макнаггетс» было выявлено превышение ПДК нитрофуранов (фуразолидон, фуралтадон, фурадонин, фурацилин).

В компании «Каргилл» 26 мая отметили, что Россельхознадзор выявил партию «сырья от одного из наших поставщиков и произведенной из него продукции, содержащих остаточное количество антибиотика, разрешенного к применению в России при выращивании птицы». «Указанное сырье было поставлено ООО «Белгранкорм», которым использование данного антибиотика не было задекларировано, а согласно техническому регламенту этот препарат не подлежит входному контролю», – сообщил «Каргилл». В компании заверили, что соответствующая партия сырья и готовой продукции с содержанием антибиотика была заблокирована и было инициировано расследование инцидента у поставщика.