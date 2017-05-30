Предправления Московской биржи рассказал об очереди из российских претендентов на размещения

Московская биржа прорабатывает с 5–7 российскими компаниями их выход на IPO и SPO, сообщил Reuters председатель правления биржи Александр Афанасьев. «Сейчас у нас есть pipeline из 5–7 имен, сказал он и уточнил: "Я имею в виду компании, у которых не просто интерес, а уже высокая степень готовности». Одну из них он назвал, это «Совкомфлот». В апреле министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что структура сделки по приватизации «Совкомфлота» подготовлена, речь шла о первичном размещении на Московской бирже. По данным источников Reuters, сделка может быть закрыта уже в июне.

Еще одного из участников переговоров Афанасьев назвал «компанией с большим международным бизнесом».

В 2014 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов рекомендовал российским эмитентам, зарегистрированным на Нью-Йоркской и Лондонской биржах, рассмотреть возможность перерегистрации на Московской бирже в связи с рисками из-за санкций. Пока о планах ухода с Лондонской биржи ради консолидации торгов акциями на московской площадке объявил только девелопер ПИК, напоминает Reuters. Золотодобывающая Nordgold, отказавшись от лондонского листинга, решила стать непубличной компанией.

По словам Афанасьева, несмотря на некоторое оживление рынка с прошлого года, аппетит инвесторов к публичному долгу по-прежнему выше, чем к публичному капиталу: при укрепляющемся рубле ставки все еще очень привлекательны для инвесторов и при этом стали уже приемлемыми для компаний. Он верит, что компании постепенно будут отказываться от множественного листинга, поскольку это дорого и бессмысленно. «Большинство первичных размещений акций российских компаний проходят исключительно на нашей площадке. Кроме того, инвесторам существенно дороже обходится владение депозитарными расписками, чем самими акциями», – сказал он.

«Делистинг тоже требует инвестиции в юридическую работу, проведение целого ряда мероприятий. <...> Мотивации для эмитентов, чтобы делать это бегом, я не вижу, но это тренд, и тренд этот будет продолжаться, – сказал предправления Московской биржи. – Хотя и не все зависит от торговой площадки, но мы ставим себе цели по росту наших рынков, по привлечению новых эмитентов».

Данные биржи говорят о росте доли иностранных инвесторов. Сейчас нерезиденты обеспечивают 47% оборотов рынка акций, тогда как 4–5 лет назад их доля составляла 38%. «Существенная часть этого объема – клиенты участников торгов, зарегистрированные на Кипре. Но мы видим, что доля Кипра постепенно снижается, уступая место Великобритании», – сказал Афанасьев. По его словам, доля Лондона сначала упала среди всего иностранного владения российским free float в 2014 г. до 19,8%, а сейчас выросла до 23%.

Одной из причин роста доли международных трейдеров в торгах российскими акциями Афанасьев считает приход на рынок крупных международных алготрейдеров. Он объяснил, что биржа создала удобный механизм, через который заходят иностранные участники, – sponsored market access. По его словам, этот механизм предполагает отделение средств клиента от средств брокера, обеспечивая им более высокую степень защиты.