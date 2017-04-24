Орешкин рассказал о структуре приватизации «Совкомфлота»

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что структура сделки по приватизации «Совкомфлота» подготовлена. «На сегодня готова структура сделки по первичному размещению акцию компании "Совкомфлот" на Московской бирже. Работаем активно по данному направлению совместно с менеджментом. Новое здесь, что сделка структурируется таким образом, чтобы не только привлечь средства в бюджет, но и придать импульс развитию компании и смежных с ней отраслей», – заявил он на коллегии министерства.

Сейчас 100% «Совкомфлота» принадлежит государству. Ранее Орешкин уже заявлял, что 75% от приватизации получит государство, 25% - «Совкомфлот». Однако против такой схемы выступал Минфин: по мнению министерства, все средства от продажи пакета должны поступить в бюджет.