«Коммерсантъ»: Налажены прямые поставки сирийской продукции в российские супермаркеты

Майкопское АО «Адыг-Юрак» заключило годовой договор на поставку сети «Магнит» овощей и фруктов из Сирии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на хозяина фирмы Аслана Панеша. В «Магните» подтвердили сотрудничество с АО.

Панеш наладил регулярный импорт сирийской продукции. Первые три контейнера с 50 тоннами томатов, баклажанов и перца уже разгружены в порту Новороссийска. До 20 июня из Сирии должны прийти еще 12 контейнеров с черешней, абрикосами, сливами, персиками - до 240 тонн.

Вся ввозимая продукция предназначена для «Магнита». Панеш готов сотрудничать и с другими ритейлерами, но интереса пока никто не проявил. Он ожидает, что до конца лета в Россию будет поставлено 5000-6000 тонн овощей и фруктов. Весной 2018 г. планируется выйти на импорт 80 000 – 90 000 тонн. К тому моменту в организацию поставок будет вложено $5–10 млн. Панеш рассчитывает, что «Адыг-Юрак» выйдет в прибыль этим летом.

Импортер пояснил, что его компания за три недели предупреждает «Магнит» о прибытии в порт продукции, после чего определяется цена контракта. Так, первая партия томатов была продана ритейлеру по 99 руб. за кг, вторая — по 70 руб. за кг. Источник издания на рынке поясняет, что «Магнит» обычно закупает продукцию на 15% дешевле средней оптовой цены.

«Адыг-Юрак» также намерена организовать экспорт в Сирию российской пшеницы. Контракт с правительством республики на поставку первых 200 000 тонн сейчас готовится.

Планы по импорту сирийской продукции появились еще в марте 2016 г., но их реализации мешали проблемы с упаковкой. Сегодня упаковка из российских материалов происходит на сирийских предприятиях. «Адыг-Юрак» планирует создание собственных упаковочных цехов для каждого вида овощей и фруктов.

В 2016 г. компания Панеша поставляла продукцию в московский оптово-розничный продуктовый центр «Фуд-Сити», принадлежащий владельцам «Киевской площади» Году Нисанову и Зараху Илиеву. Ранее собеседники издания говорили, что «Адыг-Юрак» может действовать в их интересах, а сами Нисанов и Илиев готовы стать совладельцами компании, если импорт из Сирии станет успешным. Панеш эту версию отрицает.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2016 г. Россия импортировала 6,7 млн тонн овощей, фруктов и орехов на $5 млрд. Из них на сирийскую продукцию пришлось лишь 14 500 тонн на $10,5 млн.