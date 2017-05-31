Группа «Русагро» в I квартале получила убыток в 410 млн рублей

Группа «Русагро» в I квартале 2017 г. получила чистый убыток по МСФО в размере 410 млн руб. по сравнению с прибылью в 367 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль компании без учета переоценки стоимости биологических активов снизилась до 1,325 млрд руб. с 3,162 млрд руб.

Скорректированная EBITDA сократилась на 50%, до 2,409 млрд руб., говорится в сообщении «Русагро». Рентабельность EBITDA понизилась до 13% с 27% годом ранее.

Выручка выросла на 6% до 18,78 млрд руб.

Валовая прибыль сократилась на 36% до 2,327 млрд руб., валовая маржа составила 12% по сравнению с 21% годом ранее.

По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, процитированным в сообщении, укрепление рубля привело к сокращению рентабельности почти всех бизнес-сегментов и к формированию на рынке излишков сахара, зерна и растительного масла. На марже перерабатывающего бизнеса (сахарного и масложирового) дополнительно сказались высокие цены, по которым закупалось сырье в конце прошлого года. Рентабельность этих сегментов будет оставаться слабой с учетом укрепившегося рубля и ориентированности на экспорт.

«Русагро» является третьим по объему производства игроком на российском рынке сахара с долей в 14%, вторым производителем свинины и входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Основным владельцем компании является ее основатель Вадим Мошкович (70,7%).