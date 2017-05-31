«Газпром» поднял оценку добычи и инвестиций

«Газпром» поднял оценку добычи газа в 2017 г. до 450-454 млрд куб. м с примерно 442 млрд куб. м, сообщил сегодня представитель центрального производственно-диспетчерского департамента «Газпрома» Георгий Кучерявенко.

В 2016 г. компания добыла 419,1 млрд куб. м газа ( в целом по России - 635,5 млрд куб. м).

«Газпром» также увеличивает оценку инвестиций по группе компаний на 2017 г. «По предварительным оценкам мы ожидаем, что объем освоения инвестиций по группе "Газпром" в 2017 г. составит 1,8 трлн руб. Данная сумма включает НДС и на 3% превышает наши ожидания, озвученные в прошлом месяце», - сообщил начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников в ходе телефонной конференции. «Мы понимаем, что конъюнктура остается сложной, и продолжим тщательно контролировать расходы на инвестиционную деятельность в текущих условиях», - добавил он.