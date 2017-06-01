«Газпром» и голландская GasTerra договорились о прекращении судебных разбирательств

«Газпром экспорт» и голландская GasTerra договорились о прекращении арбитражных разбирательств, говорится в сообщении российской компании.

«Газпром экспорт» и GasTerra достигли взаимоприемлемого решения относительно пересмотра контрактной цены. Решение подразумевает прекращение арбитражного разбирательства и будет служить основой для продолжения конструктивного долгосрочного сотрудничества», - говорится в сообщении.

Голландская GasTerra B.V. в марте 2016 г. инициировала арбитражное разбирательство о пересмотре контрактной цены против «Газпром экспорта» в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты.

Голландская компания является основным импортером российского газа в Нидерланды. В 2016 г. «Газпром экспорт» поставил в эту страну 4,2 млрд куб. м газа.