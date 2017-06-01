Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 июня 2017 года

Политика

Ожидается, что экс-директор ФБР Джеймс Коми уже на следующей неделе даст показания комитету Сената о том, что президент США Дональд Трамп просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майка Флинна читать на WSJ.com

Комитет по разведке Палаты представителей конгресса США в среду направил семь повесток в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы, в том числе Майку Флинну и личному юристу Трампа Майклу Коэну. Это свидетельствует о том, что расследование становится более масштабным и активным читать на WSJ.com

Дональд Трамп намерен вывести США из Парижского соглашения по климату, но это рискует привести к международной изоляции страны. Лидеры других государств обещают продолжать реализовывать соглашение читать на WSJ.com читать на WSJ.com читать на FT.com

ЕС и Китай создали альянс с целью бороться с изменением климата, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась FT. О сотрудничестве должно быть объявлено в пятницу. Оно может стать особенно важным, если Трамп выведет США из Парижского соглашения по климату читать на FT.com

Известные торговцы антиквариатом Али и Хишам Абутаамы привлекли внимание властей США и других стран. Их подозревают в контрабанде антиквариата, похищенного в Сирии и Ираке «Исламским государством» (запрещено в России) читать на WSJ.com

Французская прокуратура начала предварительное расследование в отношении прошлых деловых соглашений Ришара Феррана, министра и близкого соратника президента Эммануэля Макрона. Это может помешать движению Макрона на парламентских выборах читать на WSJ.com

Экономика

Американские компании из различных отраслей недовольны намерением Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату и предупреждают, что это может плохо отразиться на экономике страны читать на FT.com

Италия повысила оценку роста своего ВВП в I квартале до 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Это повышает надежды на восстановление экономики еврозоны читать на FT.com

Центробанк Бразилии в среду снова опустил ключевую процентную ставку, на этот раз на один процентный пункт - до 10,25%. Новый политический кризис угрожает восстановлению экономики страны читать на WSJ.com

Китай в четверг повысил ориентировочный курс юаня сильнее всего с ноября 2016 г. Это подтверждает попытки Пекина укрепить национальную валюту после понижения кредитного рейтинга страны агентством Moody's читать на WSJ.com

Индустрия

PPG Industries отказалась от попыток приобрести производителя красок Akzo Nobel более чем за $27 млрд. Последняя отказывалась вступать в переговоры читать на WSJ.com

Boeing нашла альтернативу Экспортно-импортному банку США, который больше не может финансировать крупные сделки. Компания заключила соглашение с экспортно-кредитным агентством Италии о предоставлении гарантий на $1,25 млрд в год читать на WSJ.com

Автомобили

Глобальное ужесточение экологических стандартов для автомобилей может ударить по наиболее бедным слоям общества, говорится в докладе исследовательского центра Institut Montaigne. Кроме того, на недорогие дизельные и бензиновые автомобили полагаются жители сельской местности читать на FT.com

Hyundai объявила о планах выпустить электромобиль в первой половине 2018 г. на фоне падения продаж. Но аналитики сомневаются, что это поможет компании значительно исправить ситуацию читать на FT.com

Энергоресурсы

Арбитраж Стокгольма в среду принял решение в пользу украинского «Нафтогаза» в его споре с «Газпромом» по поводу контрактов на поставку газа, подписанных в 2009 г. Российская компания называет это промежуточным решением читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Волатильность на развивающихся рынках близка к минимальному уровню за три года. Это способствует притоку капитала в их акции и облигации, росту их фондовых рынков и укреплению их валют читать на WSJ.com

CVC Capital Partners привлек 16 млрд евро инвестиций в свой новый фонд, что является рекордом для Европы читать на FT.com

Рим и Брюссель договорились о спасении банка Monte dei Paschi di Siena. Окончательные условия плана его реструктуризации будут определены в ближайшие недели читать на FT.com

Royal Bank of Canada решил временно отказаться от поглощений в США из-за политического климата при Трампе читать на FT.com

Производитель медицинской робототехники Myomo использует новые правила США для выхода на фондовый рынок. Если IPO окажется успешным, то примеру Myomo могут последовать и другие небольшие американские компании читать на WSJ.com

Технологии

Toshiba переводит долю в совместном предприятии с Western Digital из своего подразделения полупроводников в свою основную организацию. Toshiba надеется таким образом ускорить продажу своего бизнеса полупроводников. Сейчас продаже мешает спор с Western Digital читать на WSJ.com читать на FT.com

В Китае в четверг вступает в силу новый закон о кибербезопасности. Он требует проверять на безопасность технологические продукты, поставляемые правительству и компаниям из важных отраслей. Но из-за его расплывчатости некоторые иностранные технологические компании не понимают, как он отразится на их операциях читать на WSJ.com

Англоязычная версия Bixby, виртуального голосового помощника Samsung, появится в США не раньше конца июня – более двух месяцев спустя после выхода смартфона Galaxy S8. Bixby до сих пор плохо понимает английский язык читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Uber получила рекордную выручку в I квартале, но ее убытки составили $708 млн. Также компанию покидает финансовый директор Гаутам Гупта читать на WSJ.com читать на FT.com

J&F Investimentos, контролирующая производителя мяса JBS, заплатит $3,2 млрд в течение 25 лет для урегулирования антикоррупционных расследований в Бразилии читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти штата Огайо подали в суд на пять производителей опиоидов – Johnson & Johnson, Teva, Allergan, Purdue и Endo. Они обвиняют их в усугублении проблемы опиоидной зависимости в США тем, что они плохо предупреждают пациентов о рисках привыкания к своим препаратам читать на WSJ.com читать на FT.com

Производители люксовых товаров и инвесторы надеются, что спад в отрасли остался позади на фоне роста продаж в начале этого года. Но остается неопределенность по поводу устойчивости восстановления отрасли читать на WSJ.com

Число ресторанов, продающих более оригинальные и дорогие бургеры, выросло в четыре раза с 2005 г. Но число их посетителей стабильно снижается в последние годы, так как они не готовы часто платить по $13 за бургер читать на WSJ.com

Недвижимость

Новый Южный Уэльс вдвое повышает гербовый сбор для иностранных покупателей недвижимости в попытке остановить рост цен на нее в Сиднее. Австралийские власти обвиняют иностранных инвесторов, прежде всего китайских, что из-за них жилье становится недоступным для местных жителей читать на FT.com

Менеджмент

Чтобы переубедить молодых людей, скептично относящихся к программам MBA, бизнес-школы создают для них узкоспециализированные программы для работы в определенных отраслях читать на WSJ.com

Вознаграждение топ-менеджеров все больше зависит от достигнутых компанией результатов. Но то, как компании измеряют успех, может сильно различаться читать на WSJ.com

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