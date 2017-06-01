Шувалов анонсировал скорое объявление о приватизации «Совкомфлота»

Документы по приватизации «Совкомфлота» подготовлены в финальной версии, информация будет объявлена в ближайшие дни, сообщил журналистам первый вице-премьер России Игорь Шувалов, отказавшись комментировать конкретные детали приватизации.

«Мы направили все документы. Там уже финальная версия. Объявим в течение нескольких дней о том, как будем действовать», - сказал первый вице-премьер, комментируя вопрос, когда стоит ожидать приватизации «Совкомфлота» и когда может быть опубликована информация по сделке.

Сейчас 100% «Совкомфлота» принадлежит государству. В плане приватизации на 2017-2019 гг. зафиксирована возможность снижения доли государства в компании до 25% плюс одной акции. На первом этапе планируется продать пакет в размере 25% минус одна акция, последняя официальная оценка его стоимости составляла 24 млрд руб. Именно эта цифра заложена сейчас в бюджете России на 2017 г. как прогнозная сумма поступлений от приватизации «Совкомфлота» (чиновники неоднократно называли ее устаревшей, но новая официальная оценка до сих пор не называлась).