«Газпром», DEPA и Edison договорились о поставках российского газа по южному маршруту

«Газпром», греческая DEPA и итальянская Edison подписали соглашение об организации южного маршрута поставок российского газа в Европу, говорится в сообщении российской компании.

Южный маршрут предполагает поставки газа из России через Турцию в Грецию и далее в Италию. Компании будут координировать работу по реализации проекта «Турецкий поток» и проекта Poseidon от турецко-греческой границы до границы Италии в полном соответствии с применимой законодательной базой.

Кроме того, документ фиксирует договоренности по развитию сотрудничества в области поставок российского газа.

Проект газопровода Poseidon был разработан и утвержден с целью соединения газотранспортных систем Греции и Италии. Планируется расширение газопровода для обеспечения прямых поставок газа с турецко-греческой границы в Италию.