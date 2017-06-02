ФАС возбудила дело в отношении агрегатора такси Gett

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Геттакси рус», российской дочерней компании агрегатора такси Gett.

Антимонопольное ведомство увидело в действиях компании «признаки нарушения конкурентного законодательства, выразившегося в распространении информации, вводящей в заблуждение относительно стоимости услуг компании».

Как отмечают в ФАС, на «гребешках», бортах и задних стеклах автомобилей Gett указано, что стоимость поездки начинается от 50 руб. При этом фактическая минимальная стоимость услуги – 68 руб., показала проверка ФАС, такая же минимальная стоимость указана и на сайте gett.com. «В частности, тариф самого дешевого класса автомобиля при выборе для поездки по г. Москве складывается из суммы: 50 рублей за посадку + 18 рублей за каждую последующую минуту», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФАС потребовала от Gett прекратить распространять информацию «Gett Taxi от 50 рублей», однако компания это требование не выполнила.