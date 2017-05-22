Прокуратуру и ФАС призвали изучить московское регулирование такси

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков по просьбе агрегаторов такси обратился к генпрокурору России Юрию Чайке, руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву и бизнес-омбудсмену Борису Титову. Повод – постановление московского правительства и связанный с ним приказ городского департамента транспорта, которые обязывают службы заказа такси с апреля в онлайн-режиме уведомлять чиновников о перемещениях машин и статусе заказов (см. врез). «Ведомости» ознакомились с копией обращений Лысакова. Депутат подтвердил обращение к чиновникам.

Основная угроза, по словам депутата, – раскрытие закрытой коммерческой информации. «Полагаю, что истинной целью принятия данных актов является получение доступа к коммерческой тайне предпринимателей, осуществляющих перевозки легковым такси», – сказано в трех обращениях Лысакова. Используя открытые данные о ценах легкового такси и информацию о трафике и статусе занятости автомобиля, сотрудники дептранса «получают информацию о величине дохода каждого предпринимателя, осуществляющего деятельность по перевозке легковым такси на территории Москвы», объясняет он.

Департамент – не налоговый орган, рассуждает Лысаков в обращениях: доходы предпринимателей не должны интересовать его сотрудников, «если только не преследуется цель передачи такой информации крупному игроку, намеренному войти на рынок легкового такси или на рынок служб заказа легкового такси». Кроме того, продолжает депутат, нет гарантии, что информацию о передвижении такси дептранс не передаст конкурентам, например сервису каршеринга, который развивает московское правительство.

Лысаков призвал Артемьева проверить изложенные им факты и защитить права участников рынка такси в Москве, а Титова – направить московскому правительству заключение с советами, как восстановить нарушенные права предпринимателей. Также Лысаков попросил Титова обратиться в суд «с иском о защите прав и законных интересов указанных хозяйствующих субъектов».

Кроме того, по мнению Лысакова, постановления городских властей «противоречат ряду федеральных законов». Для этого он попросил Чайку проверить нормативные акты городских чиновников и «принять необходимые меры прокурорского реагирования» по приведению их в соответствие с законодательством страны.

Сотрудник приемной Титова подтвердил получение депутатского обращения: оно находится на рассмотрении. Представитель ФАС сообщил вчера вечером, что пока служба не получила обращения от Лысакова. Пресс-служба Генпрокуратуры на запрос не ответила.

Как пояснил Лысаков «Ведомостям», он получил обращения от компаний – участников рынка с просьбами защитить их интересы, от каких именно компаний, он не уточнил. «Это обеспокоенность всего профессионального сообщества», – добавил он.

Чем должны делиться таксисты​ По постановлению правительства Москвы службы заказа такси, традиционные и мобильные агрегаторы обязаны предоставлять в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы данные о местоположении автомобилей. Они должны также указывать номер разрешения на перевозку пассажиров, номер государственного регистрационного знака такси. По приказу департамента транспорта города такси должны передавать данные бортового оборудования не реже одного раза в 20 секунд, в том числе дату и время, широту, долготу, скорость, путевой угол и статус (свободен/занят).

Представитель департамента уверяет: данные, полученные от такси, будут использоваться только для городского планирования и аналитики, а также как механизм защиты пассажиров в нестандартных ситуациях. Инициативу «отказываются поддерживать те игроки рынка, которые пытаются работать в нелегальном сегменте», считает представитель пресс-службы департамента транспорта Москвы.

Ранее опрошенные «Ведомостями» крупные онлайн-агрегаторы такси также заявляли о рисках раскрытия коммерческой информации. Сейчас, по словам одного из онлайн-сервисов, компании передают данные чиновникам, однако не в полном объеме, который требует приказ дептранса, в том числе из-за нерешенных технических проблем.

Представитель «Яндекс.Такси» Владимир Исаев заявил, что сервис «соблюдает законодательство в тех регионах, где работает», и отказался от других комментариев. Так же поступила директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина. «Uber B.V. передает большой объем агрегированных данных правительству Москвы в рамках двустороннего соглашения», – заявила она. Представитель Gett в России от комментариев отказался.