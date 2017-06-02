Рогозин: Египет, скорее всего, купит российские вертолеты для Mistral

Россия рассчитывает на победу в тендере на палубные вертолеты для египетских Mistral, заявил в пятницу «Интерфаксу» вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«Мы рассчитываем на серьезный результат, потому что сами по себе эти корабли формировались по техническому заданию нашего Минобороны и адаптированы именно под наши вертолеты. Поэтому логично было бы принять именно это решение»,- заявил он.

Он отметил, что обсуждал вопрос поставки «Катранов» с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе своего визита в Каир.

«Мы еще пока не объявляем результаты, потому что их еще нет - конкурс идет», - сказал он.