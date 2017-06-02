Собянин: снос ларьков увеличил число рабочих мест в магазинах

В Москве с начала программы по сносу ларьков создано значительное количество рабочих мест в стационарных магазинах, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«За этот период созданы новые крупные торговые центры, малые, средние магазины шаговой доступности, которые кратно перекрыли количество рабочих мест, которые город понес от этих ларьков», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ-2017.

По его словам, любой бизнес в столице, в том числе и малый, должен работать по единым правилам. «Представьте, вы купили или арендовали помещение [под магазин], а впереди вас ставят сарай, непонятно из чего сколоченный, непонятно по какому разрешению, перекрывает вам вид с улицы. Так можно и весь город заставить этой дрянью», – добавил мэр Москвы.