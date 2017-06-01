Минпромторг поддержит развитие ларьков и ярмарок

Министерство промышленности и торговли практически подготовило к внесению в Госдуму изменения в закон о регулировании торговой деятельности, стимулирующие развитие малых форм торговли: нестационарной и мобильной, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на сессии ПМЭФ «Потребительский рынок. Как стимулировать спрос».

«Мы посчитали, что спрос на мобильные нестационарные объекты – не менее 50 000 штук, это сразу плюс 150-200 млрд руб. дополнительно в экономику», – сказал он. Общий спрос на нестационарные объекты – около 150 000 штук, а это уже 300 млрд руб. Плюс это создание рабочих мест – 250 000 человек окажутся вовлеченными в экономику.

Евтухов не согласен с властями отдельных городов, утверждающими, что такие форматы уродуют город. Современные нестационарные объекты – произведения искусства, они город только украсят, уверен он.

Спрос можно простимулировать, если будет инфраструктура, позволяющая человеку приобретать товары рядом с домом, считает Евтухов. В радиусе 300-400 м должно работать несколько торговых объектов разного формата, говорит он. «Мы видим задачу развивать различные каналы продаж. Это позволит вовлечь дополнительные средства в экономику», – подчеркивает он.

Также необходимо поддерживать развитие рынков и ярмарок – это важно для развития фермерского хозяйства, сказал замминистра. За последние 3 года количество рынков сократилось в 3 раза, сожалеет он.