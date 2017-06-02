Украинский «Южмаш» возобновил производство ракет с российскими разгонными блоками

28 апреля «Южмаш» и компания S7 Sea Launch Limited заключили контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии «Зенит» для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках указанных международных программ.

«Подписанием этого контракта сделан большой шаг в преодолении глубокого кризиса, в котором пребывал "Южмаш" начиная с 2013 г., и который стал следствием обвального сокращения объемов производства», - отметили в пресс-службе. На данный момент в производстве ЮМЗ находится две РН «Зенит» модификаций «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ».

В ЮМЗ сообщили, что сформированный портфель заказов «Южмаша» на ближайшие годы превышает $350 млн, среди основных заказчиков - компании США, Италии, Индии, Кореи. Ранее сообщалось, производство РН «Зенит» на мощностях «Южмаша» было приостановлено в 2014 г. в связи с финансовыми проблемами, возникшими у операторов проектов Sea Launch и Land Launch.