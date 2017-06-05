Набиуллина: бизнес уже почувствовал положительный эффект от низкой инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит своей главной задачей удержание низкого уровня инфляции. «Мы считаем, что бизнес уже сейчас начал на себе испытывать выгоды от низкой инфляции, мы видим и рост, и рост инвестиций», – сказала она во время выступления в Госдуме.

Набиуллина добавила, что наиболее выраженный эффект будет, когда все поверят, что низкая инфляция - это надолго.

Переход к плавающему курсу рубля, несмотря на то что он был достаточно болезненным, уже оказывает положительный эффект на экономику: он работает как амортизатор внешних шоков, добавила председатель ЦБ. В 2016 г. на фоне существенного снижения цен на нефть показатели финансовой стабильности были в норме: «Плавающий курс показал себя на практике».