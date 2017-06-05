ЦБ готов нарастить резервы до $500 млрд при стабильной инфляции и рубле

Банк России готов нарастить международные резервы до $500 млрд, но только при благоприятной экономической ситуации, сказала сегодня в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы говорили о нашем долгосрочном ориентире: при благоприятных условиях мы готовы нарастить нашу подушку безопасности до $500 млрд. Но только при полной уверенности в стабильности инфляции и стабильности на валютном рынке», - заявила она.

Сейчас (на 26 мая) объем международных резервов ЦБ - $406,1 млрд. Максимального объема - почти $600 млрд - они достигли в августе 2008 г., значение выше $500 млрд последний раз было в январе 2014 г.