Котировки акций АФК «Система» упали на 4% на новостях из суда

Котировки акций АФК «Система» утром во вторник теряют в цене более 4% на новостях из зала суда в Башкирии, где рассматривается иск «Роснефти» к компании.

На Московской бирже акции АФК «Система» к 10.21 по московскому времени подешевели до 13,54 руб. (-4,4%), растеряв весь рост накануне. Между тем растут акции «Мобильных телесистем» (+1,1%), которые являются активами АФК.

Суд удовлетворил ходатайство Башкирии о присоединении к иску «Роснефти» против «Системы» в качестве соистца. Представитель Минземимущества Башкирии на заседании суда отмечал, что рассматриваемый спор является корпоративным. По отношению к «Башнефти» «Роснефть» является акционером, и республика тоже является акционером. Поэтому Башкирия ходатайствует о привлечении республики в качестве соистца по иску «Роснефти».

В начале мая «Роснефть» и «Башнефть» подали в суд иск к «Системе» и ее «дочке» «Система-инвесту» на сумму 106,6 млрд руб. Во столько истцы оценили потери «Башнефти» при ее реорганизации в 2013–2014 гг. 23 мая они подали заявление об увеличении размера исковых требований до 170,6 млрд руб. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Башкирии.

2 июня на ПМЭФе главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин дал понять, что допускает любой исход тяжбы, в том числе заключение мирового соглашения. После этого президент АФК «Система» Михаил Шамолин заявил о готовности компании к диалогу о возможности заключения мирового соглашения. 5 июня Шамолин заявил, что иск «Роснефти» нанес «серьезный удар по рыночной капитализации АФК. "При этом мы уверены, что требования истцов являются незаконными и необоснованными, и будем решительно отстаивать наши интересы всеми законными способами», – добавил он.