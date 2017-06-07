Чиновники опоздали с вылетом на совещание по авиапрому у Медведева из-за поломки самолета

Вылет из Москвы в Ульяновск участников совещания у премьер-министра Медведева по вопросу поддержки авиационной промышленности был задержан из-за неисправности самолета Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Ту-214 . Это сообщает ТАСС. «Необходимая деталь была оперативно заменена, и теперь борт готов к вылету», - сказала агентству пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова. Безопасность полетов она назвала приоритетной задачей СЛО. По ее словам, самолеты отряда всегда проходят тщательный предрейсовый осмотр и «даже в случае обнаружения деталей, которые непосредственно не влияют на полет, они подлежат замене».

На борту самолета находятся гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, руководитель Росавиации Александр Нерадько и журналисты.

Управляющий делами президента Александр Колпаков рассказал, что управделами президента планово проводит техническую проверку самолетов СЛО «Россия», когда его спросили о необходимости модернизации и полной проверки бортов отряда в связи с инцидентом в Омске, когда самолет не смог взлететь из-за срабатывания датчика двери. Самолеты СЛО «Россия» не раз фигурировали в информационных сообщениях из-за различных поломок - например, российская делегация, направлявшаяся на саммит АТЭС в Перу, из-за поломки двигателя вынужденно задержалась в Лиссабоне на сутки, напоминает ТАСС.