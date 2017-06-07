Гендиректор «Сургутнефтегаза» Богданов стал лауреатом Госпремии за 2016 год

Гендиректор ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за 2016 г. в области науки и технологий. Как сообщает сайт Кремля, премия ему присуждена за создание рациональных систем разработки нефтяных, нефтегазовых и газонефтяных месторождений Западной Сибири. Кроме Богданова лауреатами стали первый замгендиректора «Сургута» Анатолий Нуряев и советник главного геолога-замгендиректора «Сургута» Юрий Батурин. Разработки позволяют извлекать нефть и газ эффективно и безопасно, причем новые автоматизированные системы позволили сэкономить «Сургутнефтегазу» миллионы долларов на покупку зарубежных аналогов, отмечает «Интерфакс».

Вручение госпремий состоится 12 июня в Кремле.

Также госпремии получат кардиологи за «научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушениями ритма сердца». Это директор ФГБУ «Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр им. академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава, академик РАН Александр Караськов, его заместитель по научно-экспериментальной работе, чл.-корр. РАН Евгений Покушалов и директор Института хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава, академик РАН Амиран Ревишвили.

Еще одна премия в сфере науки присуждена за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры. Ее лауреаты - заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ им. Ломоносова Николай Шакура и академик РАН, заведующий лабораторией теоретической астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН Рашид Сюняев.

В области культуры и искусства госпремии получат балетмейстер Юрий Григорович, композитор Эдуард Артемьев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

3 июня в Константиновском дворце Владимир Путин вручил госпремию за 2016 г. писателю Даниилу Гранину «за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».