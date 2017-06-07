РЖД решила выплатить 50% прибыли по МСФО в виде дивидендов-2016

Совет директоров ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) утвердил рекомендацию о выплате дивидендов по итогам работы в 2016 г. в размере 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщил сегодня замминистра экономразвития, член совета директоров РЖД Николай Подгузов.

«50% по МСФО. Директива у нас была - 5,1 млрд руб.», - сказал он.

В апреле вице-премьер, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович говорил, что правительство дало поручение рассмотреть вопрос перехода РЖД на стандарты МСФО при выплате дивидендов и что компания рассмотрит этот вопрос.