Минфин настаивает на половине

Расходы бюджета в 2018 г. могут быть несколько выше утвержденных, если госкомпании заплатят дивиденды в размере 50% прибыли, заявил министр финансов Антон Силуанов Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС / ПМЭФ

Минфин настаивает на жестком подходе к дивидендам госкомпаний и в будущем году: от этого зависят дополнительные расходы отраслевых лоббистов. Расходы бюджета в 2018 г. могут быть несколько выше утвержденных, если госкомпании заплатят дивиденды в размере 50% прибыли, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Если их не будет, то придется учитывать те параметры расходов, которые заложены в бюджете, указывает он.

«В частном бизнесе, как правило, такой уровень дивидендов (50%), а то и больше. Поэтому, конечно, в сложных условиях мы хотим иметь большую отдачу от тех активов, которые наше государство имеет», — отметил министр. Он сказал, что в противоположной ситуации (отсутствия высокой отдачи в виде дивидендов) государство могло бы продать свою долю в госкомпаниях, а инвестпрограммы госкомпании могут инвестировать на заемные средства.

Пока в поправках в бюджет 2017 г. указана прежняя сумма дивидендов — 483 млрд руб. Но она будет уточняться с учетом решений органов управления компаниями, говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Минфин настаивал на том, чтобы госкомпании отдавали акционерам половину прибыли по МСФО, и называл заниженные дивиденды субсидией. Размер этой субсидии только «Газпрому», «Роснефти» (заплатит 35% по МСФО), Сбербанку и ВТБ по итогам 2015 г. достиг 0,5% ВВП, говорилось в «Основных направлениях бюджетной политики на 2017-2019 гг.».

Меньше дивидендов, чем изначально ожидал Минфин, уже заплатят «Роснефть», «Транснефть», «Газпром», Сбербанк.