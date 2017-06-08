«Газпром» не видит оснований для допуска к «Силе Сибири» других производителей газа

В «Газпроме» не видят никаких оснований для изменения закона об экспорте газа и предупреждают, что тема о недискриминационном доступе к трубопроводу «Сила Сибири» муссируется «Роснефтью». Это заявил зампредправления «Газпрома» Виталий Маркелов. «Мы были не против либерализации СПГ и сами покупаем газ, - сказал он. - Но мы не видим, что закон по экспорту газа должен быть изменен. Мы свою позицию доказали».

«Газпром» в мае 2014 г. подписал договор с китайской CNPC на поставку по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. В сентябре 2014 г. «Газпром» начал строить первый участок газопровода – от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем – протяженностью около 2200 км.

В начале 2015 г. Минэнерго в своей презентации отмечало, что «Роснефть» и другие независимые производители газа смогут получить доступ к газотранспортной системе «Силы Сибири» в 2020–2025 гг., после завершения работ на первом участке. Ведомство тогда подчеркивало, что газ независимых поставщиков будет поставляться только на внутренний рынок. При этом «Роснефть» добивается возможности экспортировать газ по «Силе Сибири» – готова поставлять в Китай 16 млрд куб. м газа ежегодно.

В конце мая 2017 г. начальник управления регулирования ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин заявил, что после ввода «Силы Сибири» в эксплуатацию на него должны распространиться недискриминационные правила доступа. «Ведомостям» в ФАС тогда уточнили, что речь идет о поставках на внутренний рынок. Позиция «Газпрома» заключается в том, что «Сила Сибири» не относится к единой газовой системе и на нее эти правила не распространяются. Махонин отметил, что судебные решения по газотранспортной системе проекта «Сахалин-2» говорят об обратном.

Комментируя строительство газопровода, Маркелов отметил, что построено уже больше половина плана на этот год - 774 км. «В этом году построить планируем 1100 км трубы», - заявил зампредправления «Газпрома».