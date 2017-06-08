«Лукойл» покупает у бывшего премьера Катара актив в ХМАО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Лукойл - Западная Сибирь» (структура «Лукойла») о приобретении 99,999% в уставном капитале ООО «Чумпасснефтедобыча» (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовск), говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакса», «Чумпасснефтедобыча» с объемом производства 21 000 т нефти в год принадлежит ООО «Нефтяная геологическая компания», владельцем которого является Heritage Oil & Gas Holdings Limited, зарегистрированная на Багамах.

По информации на сайте Heritage Oil Plc., в 2014 г. компанию за $1,55 млрд приобрела Energy Investments Global Ltd., контролируемая Al Mirqab Capital SPC.

Из документов компании следует, что Al Mirqab Capital SPC (Доха) принадлежит шейху Хамаду бен Яссим Аль Тани и его семье, он также возглавляет эту структуру. Хамад Аль Тани имеет значительные инвестиции, в частности в Катаре, Европе и США, в основном в банковской и финансовой деятельности, недвижимости, гостиничном бизнесе, промышленности, энергетике, потребительском и розничном секторах. Шейх Аль Тани с 2007 по 2013 г. занимал пост премьер-министра Катара, с 1992 по 2013 г. он был министром иностранных дел Катара, он также занимал должность исполнительного директора и председателя суверенного фонда Катара QIA.

ООО «Чумпасснефтедобыча» владеет лицензией на разработку Западно-Чумпасского месторождения в ХМАО с запасами по категории 2Р в объеме 65 млн баррелей (около 9 млн т).

Паритетное СП QIA и Glencore является собственником 19,5% «Роснефти». QIA в рамках приобретения пакета вложила 2,5 млрд евро собственных средств, Glencore - 300 млн евро, остальное предоставили банки.