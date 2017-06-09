L'Oreal собралась продать Body Shop бразильской компании

Французский производитель косметики L'Oreal заявил, что начал переговоры о продаже британской Body Shop бразильской Natura Cosmeticos. Как сообщает Reuters, стороны оценили весь бизнес Body Shop в 1 млрд евро (862 млн фунтов). В 2006 г. французская компания купила ее за 652 млн фунтов.

Ранее в 2017 г. L'Oreal подтверждала, что пересматривает стратегию в отношении Вody Shop.

Body Shop была создана в 1976 г. в Великобритании Анитой Роддик. Компания первой стала позиционировать себя сторонником этичного отношения к животным, но впоследствии проиграла конкурентам, которые также стали отказываться от тестирования косметики на животных и продвигать товары из натуральных ингредиентов.