Курбан Бердыев станет тренером ФК «Рубин»

Курбан Бердыев возвращается на пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань — это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», — сказал Бердыев.

Он возглавлял «Рубин» с 2001 г. по 2013 г. Под его руководством казанская команда дважды становилась чемпионом России (2008, 2009), обладателем кубка России (2012), Суперкубка страны ( 2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России (2003, 2009) и четвертьфиналистом Лиги Европы UEFA (2013).

Последние годы Бердыев занимал должность вице-президента и тренера ФК «Ростов». В начале июня стало известно, что он уходит из клуба.