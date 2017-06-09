«Интер РАО» не видит смысла в покупке отдельных электростанций

«Интер РАО» не видит смысла покупать отдельную электростанцию, ответил предправления компании Борис Ковальчук на вопрос о возможности покупки Рефтинской ГРЭС «Энел Россия». «Покупать отдельно взятую станцию, у нас такого в стратегии нет, но комплексно посмотреть, оценить, мы готовы», - отметил топ-менеджер.

По словам Ковальчука, «Интер РАО» интересует качественный рост, а не покупка лишних сотен мегаватт. Если к покупке будет предложена отдельная станция, то интерес к этому значительно снизится, заметил он. Но «Интер РАО» изучает вопрос несмотря на спорные перспективы угольной генерации, добавил Ковальчук.

На ПМЭФ-2017 гендиректор Enel Франческо Стараче заявил, что компания снова выставила на продажу одну из своих электростанций - угольную Рефтинскую ГРЭС мощностью 3,8 ГВт. В прошлом году интерес к активу проявляли «Интер РАО», «Газпром энергохолдинг», «Сибирская генерирующая компания», а также китайская Huadian. По словам источников «Ведомостей», тогда «Энел Россия» планировал продать электростанцию за 25-30 млрд руб. Эксперты оценивали ее в 13-15 млрд руб.

Как рассказывали источники, «Ведомостей», «Интер РАО» также рассматривала возможность покупки всей доли Enel в «Энел Россия» (56,4%).

Как отметил в пятницу Борис Ковальчук, Сбербанк, получивший от «Энел Россия» мандат на продажу Рефтинской ГРЭС, пока предложение компании не направлял.