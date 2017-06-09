Glencore предложила Rio Tinto купить ее угольные активы в Австралии

Glencore предложила Rio Tinto приобрести у нее подразделение Coal & Allied Industries за $2,55 млрд плюс роялти, привязанные к цене на уголь, говорится в сообщении швейцарского сырьевого трейдера.

Денежная составляющая предложения включает выплату $2,05 млрд в момент закрытия сделки и отложенный платеж в $500 млн (по $100 млн в течение пяти лет).

Если это приобретение состоится, Glencore продаст другие угольные активы минимум на $1,5 млрд: компания сохраняет цель поддержать уровень чистого долга на уровне не выше декабря прошлого года ($15,5 млрд), а коэффициент долг/EBITDA - в пределах 2х.

В случае покупки Coal & Allied Glencore также выкупит доли Mitsubishi в совместных предприятиях Hunter Valley и Warkworth за $920 млн.

В январе Rio Tinto сообщила, что достигла соглашения о продаже Coal & Allied Industries местной Yancoal Australia Ltd. за $2,45 млрд. Тогда австрало-британская горнодобывающая компания сообщала, что условия сделки предполагают получение $1,95 млрд денежными средствами сразу и по $100 млн в год в течение пяти лет. Glencore считает свое предложение более выгодным для Rio Tinto, говорится в сообщении.