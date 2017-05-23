Glencore может купить зернового трейдера Bunge - СМИ

Швейцарская Glencore хочет приобрести американского зернового трейдера Bunge. Об этом во вторник сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

Рыночная стоимость Bunge составляет на сегодняшний день $11,3 млрд. Как отмечает Bloomberg, акции компании подорожали на 17% после того, как стало известно о заинтересованности Glencore.

Пока не ясно, насколько далеко зашли переговоры компаний, и состоится ли сделка. Представитель Bunge не ответил на запрос Bloomberg о комментариях, представитель Glencore отказался от них.