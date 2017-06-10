Топ-менеджер «Роснано» задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями

В Москве задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрей Горьков, сообщает Следственный комитет России. В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 г. вопреки установленному порядку размещал на постоянной основе денежные средства «Роснано» в размере от 460 млн до 740 млн руб. в Смоленском банке под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

В декабре 2014 г. банк лишился лицензии, в связи с чем АО «Роснано» потеряло более 738 млн руб. При этом из банка накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 млн руб.

Горьков был задержан сегодня сотрудниками СКР, ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ после приобретения им билета для вылета за рубеж. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения.